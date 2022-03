Madagascar joue la carte de la neutralité dans le conflit russo-ukrainien

En marge d’une cérémonie officielle, le Premier ministre malgache, interpellé par les médias nationaux, a déclaré que « Madagascar ne condamnait pas "l’opération militaire" menée par la Russie sur le territoire ukrainien ». Et ce, malgré les vifs encouragements à le faire, prononcés par plusieurs chancelleries occidentales présentes sur la Grande Île.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Antananarivo, Sarah Tétaud

Le gouvernement malgache est sorti de son silence. « Nous avons une politique établissant des relations avec tout le monde, que ce soit en Occident ou avec la Russie », a rappelé le Premier ministre Christian Ntsay.

Une prise de position qui ne convainc pas le politologue Toavina Ralambomahay : « On essaie de ménager la chèvre et le chou. Cette absence de choix révèle une pusillanimité ou un manque de courage de notre gouvernement pour soutenir soit l’un, soit l’autre. À la limite, on pourrait s’autoproclamer comme étant non-aligné. Ça pourrait être une politique – comme on l’a fait sous la 2e république de Didier Ratsiraka – mais encore faut-il le dire. Le non-alignement est une position politique franche, claire et non pas une stratégie d’évitement. Être non-aligné ne veut pas dire être neutre, inactif ou spectateur, mais veut dire trouver une solution pour agir vers la paix. »

► À écouter aussi : Paul-Simon Handy: « La tradition de non-alignement» explique le silence des pays africains sur la guerre en Ukraine »

« Une position assez ambigüe »

Pour le docteur en sciences politiques, Juvence Ramasy, ce positionnement est le signe d’une diplomatie tous azimuts : « Le fait que Madagascar adopte cette position de neutralité, c’est tout à fait louable. Elle n’est pas obligée de prendre parti pour un camp ou pour l’autre, ce qui lui permet dans le même temps de préserver ses intérêts de part et d’autre. Et ce n’est pas problématique. Toutefois, en tant que membre d’une organisation internationale telle que les Nations Unies ou une organisation régionale comme l’Union Africaine, on doit être tenu au respect des règles de droit international notamment relatives au respect des frontières. Donc dans le cadre de cette invasion, le fait de ne pas condamner cette "opération militaire", comme ils l’appellent, c’est une position assez ambigüe. »

Depuis son indépendance, Madagascar a toujours veillé à rester hors des conflits mondiaux.

Quant à la Russie, ces dernières années, sa diplomatie s’est faite de plus en plus agressive et visible sur la Grande Île. L’interférence dans l’élection présidentielle de 2018 étant certainement le premier des faits les plus marquants. Soutien de poids auprès des pays africains dans leur volonté d’émancipation des ex-puissances coloniales, la Fédération de Russie est la seule nation à avoir affiché ouvertement son soutien en faveur de la rétrocession des Îles Éparses à Madagascar par la France.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne