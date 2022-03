Procès Chebeya en RDC: des réquisitions révélatrices des responsabilités dans le double assassinat

Plusieurs policiers sont poursuivis pour l'assassinat des militants des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana en juin 2010.

Lors du procès en appel, le représentant le ministère public a requis mercredi la peine capitale pour Christian Kenga Kenga, dix ans pour Jacques Mugabo et la relaxe pour Paul Mwilambwe. Ces trois policiers sont jugés pour leur implication présumée à des degrés divers dans le meurtre des deux membres de La Voix des sans voix Floribert Chebeya et Fidèle Bazana en juin 2010.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

« Ce n’est pas un simple meurtre, c’est un assassinat avec préméditation. » Ce sont les mots mercredi 2 mars du colonel Longwango, auditeur général représentant le ministère public, à propos du double crime commis par des policiers du tristement célèbre bataillon Simba. Les rôles étaient bien définis si l’on se réfère aux aveux des prévenus dans l’assassinat des deux militants des droits de l'homme de l'ONG La Voix des sans voix Floribert Chebeya et Fidèle Bazana en juin 2010.

À l’issue des interrogatoires lors de ce procès en appel, on a finalement compris que le général fugitif John Numbi est bien le donneur d’ordre, a affirmé le colonel Longwango. Et de charger Daniel Mukalay wa Mateso, le planificateur qui a directement coopéré avec Christian Kenga Kenga dans l’exécution de ce projet macabre. Jacques Mugabo et Doudou Ilunga, eux, ont avoué avoir tué sur ordre de la hiérarchie, a relevé l’auditeur général.

La relaxe demandée pour Paul Mwilambwe

Quant à Paul Mwilambwe, responsable de la sécurité des installations de ce qui était alors l’inspection générale de la police nationale, il a été mis hors de cause et sa relaxe a été demandée. Se basant sur les déclarations des prévenus, le colonel Longwango a expliqué que Mwilambwe avait été enlevé et séquestré pour l’empêcher de témoigner de ce qu’il avait vu le soir du 1er juin 2010, date de l’assassinat des deux défenseurs des droits de l’homme.

Le commandant du bataillon Simba, Christian Kenga Kenga de son côté, refuse de comparaître depuis le début du procès.

