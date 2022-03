Au Tchad, les désirs de justice de la Coalition de la société civile contre l’impunité

Jacqueline Moudeïna, avocate et présidente de l'association des victimes des crimes et répressions politiques au Tchad. DR

Lancée vendredi 4 mars, cette nouvelle coalition formée autour de Jacqueline Moudeïna, l’avocate qui a notamment défendu les victimes du régime de Hissène Habré. Elle promet de défendre les citoyens contre les dérives sécuritaires et les violations des droits de l’homme qu’a connu le Tchad depuis 1990 et encore récemment avec les drames survenus à Sandana et Abéché.