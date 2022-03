Dan Gertler salue l'accord conclu avec le gouvernement de RDC

Le controversé homme d'affaires israélien Dan Gertler doit restituer divers actifs miniers et pétroliers en échange d'abandon des poursuites. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement de RDC a conclu le 24 février dernier un accord amiable avec Ventora, la société de l’homme d’affaires israélien Dan Gertler. L’État congolais va ainsi récupérer des actifs miniers et pétroliers litigieux évalués à plus de deux milliards de dollars. Dans un communiqué publié jeudi, le sulfureux milliardaire, qui a fait office d’intermédiaire sur les plus gros contrats du pays pendant près de 20 ans, dit saluer cet accord.