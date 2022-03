Gambie: Sona Jobarteh, femme koriste d'exception

Portrait

Elle est la première femme koriste sur la scène internationale. Sona Jobarteh est de retour en Gambie ce vendredi 4 mars au soir, le pays de son père, pour un concert - levée de fonds en faveur de son académie gambienne. L’occasion d’évoquer son statut de pionnière, mais aussi ce projet éducatif qu’elle porte depuis plusieurs années.

Avec notre correspondant à Banjul, Milan Berckmans

Descendante d’une longue lignée de griots mandingues originaires du Mali, Sona Jobarteh n’était pourtant pas destinée à jouer de la kora, un instrument qui se transmet de père en fils. Mais, comme elle l’explique, son père n’a pas voulu faire de distinction : « Pour lui, si je montrais de l'intérêt, c’était son devoir de transmettre cette tradition, et d’apprendre à son enfant, pas son fils ou sa fille, et c’est comme ça qu’il m’a vu, juste un enfant, pas un garçon ou une fille. »

« La scène n'est reliée à aucune règle »

Après avoir étudié plusieurs instruments au prestigieux Royal College of Music de Londres, Sona Jobarteh revient vers la kora et la Gambie. Mais c’est en dehors du champ traditionnel qu’elle parvient à exister, sur scène : « La scène n’est reliée à aucune règle, aucune façon de faire, parce que tout est nouveau. Et c’est ça qui m’a permis d’y arriver », dit-elle.

Aujourd’hui, au sein de l’académie qu’elle a créé en 2015, quelques filles apprennent la kora. C’est le cas de Mariama Saho, 16 ans : « Vous savez, je suis une griot. Donc mon père et mon frère ont toujours joué de la kora. C’est à cause de mon père. Il me dit toujours : "Mariama, tu dois faire de la kora. Est-ce que tu as vu Sona Jobarteh ? Elle est la seule joueuse de kora en Gambie, donc tu dois faire pareil, peut-être que tu sera comme elle un jour". »

Faire évoluer les traditions

Créer de nouveaux standards, et faire évoluer les traditions à travers la musique et la culture c’est l’un des objectifs de la formation imaginée par Sona Jobarteh. Un pari ambitieux de la part d’une artiste inspirante.

