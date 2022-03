La Cédéao met un peu plus de pression sur la junte au pouvoir en Guinée

Les émissaires de la Cédéao lors de leur mission à Conakry le 10 septembre 2021. AFP - CELLOU BINANI

Texte par : RFI

Une équipe de la communauté ouest-africaine et des Nations unies était à Conakry dimanche et lundi pour rencontrer société civile, politiques et putschistes au pouvoir. Hier jeudi 3 mars, la Cédéao a voulu faire comprendre, non sans fermeté, qu’il était temps que la transition avance.