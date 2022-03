Le photographe Samuel Fosso, virtuose de l’autoportrait

Entretien

C’est l’un des plus grands représentants de l’autoportrait. Samuel Fosso, né le 17 juillet 1962 à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun, a enrichi l’histoire de la photographie avec ses œuvres inattendues et iconoclastes qui font écho à l’histoire africaine et s’imposent à nous. Jusqu’au 13 mars, la Maison européenne de la photographie à Paris rend hommage à l’autodidacte dans une rétrospective impressionnante.

Il a l'air très discret, regarde attentivement, se déplace doucement et parle à voix basse. Mais là où d'autres diraient : « je fais une photo », il parle de « filmer ». Tout est dit. Dans ses autoportraits reconnaissables au premier coup d'œil, Samuel Fosso transforme chaque cliché en une sorte de « 1-image-film ».

Aujourd’hui, ce metteur en scène virtuose de sa propre image partage sa vie entre la France et le Nigeria. Né avec un handicap physique, enfant, il n’avait pas droit aux photos et aux regards tendres de sa famille. A l’âge de cinq ans, il perd sa mère et se réfugie avec ses grands-parents dans la forêt. Sa famille, de l’ethnie Ibo, sera persécutée pendant la guerre du Biafra. Et dans sa famille, Samuel sera le seul enfant de son âge à avoir survécu. À l’âge de dix ans, il rejoint son frère à Bangui, en République centrafricaine. Il y travaille d’abord comme cordonnier, ensuite comme apprenti photographe, avant d’ouvrir son propre studio, à l’âge de 13 ans, sous la promesse originale : « Avec Studio National, vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître ».

Très vite, il utilise ses talents pour le déguisement et la mise en scène de ses propres autoportraits, réalisés sur les restes de pellicules de ses clients. Ainsi, il sublime depuis des décennies l’art de l’autoportrait et le décline en séries devenues célèbres : 70’s Lifestyle, Tati, Le rêve de mon grand-père, African Spirits ou Black Pope.

RFI : Pourquoi êtes-vous devenu photographe ?

Samuel Fosso : C’était un rêve de devenir photographe. Très jeune, j’avais déjà envie d’être photographe. À l’âge de sept ans, j’ai demandé à mon aîné d’être photographe et de pouvoir faire mes propres photos. C’est le monde des photographes qui m’a poussé à être photographe.

Qu’est-ce qu’une bonne photo pour vous ?

La bonne photo pour moi, c’est de faire le meilleur. Je faisais des photos commerciales, donc pour mes clients. Dans les bonnes photos, il faut savoir filmer d’abord, et deuxièmement bien développer. Et peut-être aussi développer le tirage qui compte au laboratoire. Pour moi, c’est ça : une photo bien faite est une bonne photo.

Entre le temps d’exposition et l’ouverture, où se situe votre priorité en photographie ?

Le plus important, c'est l’ouverture, la captation des lumières. D’abord, il y a une différence entre l’ouverture du studio avec la lumière artificielle, et l’ouverture à l’extérieur concernant la lumière du jour. Les deux varient. Normalement, le plus important est l’ouverture pour capter la lumière du jour, pour qu’il corresponde au sujet que vous êtes en train de prendre en photo.

Quand avez-vous décidé pour la première fois de vous mettre en scène et de vous transformer pour vous prendre vous-même en photo ?

Me prendre en autoportrait, cela a commencé tout au début, quand j’ai commencé mes photos commerciales au studio. C’est cette idée de me prendre moi-même en photo qui m’a poussé aussi à devenir photographe. Parce que j’avais manqué cette opportunité quand j’étais enfant. Je n’ai pas eu de photo de moi quand j’étais bébé ou enfant. Alors, j’ai trouvé cette occasion pour me filmer et pour envoyer cette photo à mes parents. J’étais en Centrafrique et mes parents et mes grands-parents voulaient me voir. Donc, j’ai fait la photo pour que je puisse l’envoyer et qu’ils me voient.

Vous faites des autoportraits depuis 50 ans, souvent en mettant en scène des transformations de votre propre personne. Après un demi-siècle d’autoportraits, savez-vous enfin qui vous êtes ?

Dans les années 1970, je ne faisais pas la photo pour l’exposition, parce que je n’étais pas aussi artiste qu’aujourd’hui, et je ne savais pas que la photo était aussi un art. En revanche, depuis que je suis reconnu comme un artiste qui fait le tour du monde, j’ai commencé à faire des performances. Je ne dis pas transformations, mais performances – sur l’histoire qui m’intéresse. Cela peut être pour raconter un personnage ou auquel j’ai envie de rendre hommage. À partir de là, j’ai commencé à reproduire d’autres sujets qui ne sont pas moi, mais lesquels j’ai incarné. Je deviens alors un artiste-photographe qui fait certaines transformations.

Votre célèbre série Tati, réalisée en 1997 pour le 50e anniversaire de l’enseigne française, qu’est-ce qu’elle a changé pour vous en tant que photographe ?

Au début, les photographies pour Tati n’étaient pas réellement prises en compte, c’est venu après. Après, tout le monde trouvait que cette histoire faisait partie de mes 20 célèbres photographies, avant même la série African Spirit [mettant en scène des penseurs et libérateurs comme Malcolm X, Nelson Mandela, Patrice Lumumba ou Angela Davis, NDLR]. Tati fait partie de cette histoire, La femme africaine libérée, Les chefs africains ont vendu l’Afrique… Les gens ont compris l’importance de ça et l’histoire continue pour le monde entier.

Vous avez dû fuir la guerre à deux reprises, en tant qu’enfant, et en 2014, lors de la guerre civile a frappé aussi votre maison à Bangui. Comment votre expérience de guerre se reflète-t-elle dans vos œuvres ?

La guerre que j’ai subie n’a pas de rapport avec ce que j’ai fait. Par contre, la guerre a détruit ce que j’ai fait. Quand j’étais enfant, la guerre du Biafra, j’en ai souffert en tant qu’enfant de guerre. Et en Centrafrique, récemment, j’ai souffert, parce que mes négatifs ont été complètement pillés, piétinés, et on n’a pu en récupérer que certains grâce à des journalistes qui sont passés par là. Mais mon studio et ma maison à Bangui ont été détruits, pillés, saccagés, donc la guerre me porte malheur. Mais Dieu est toujours avec moi et essaie toujours de me sauver la vie. Il m’a aussi donné la force de continuer à faire des photos. Le plus important était toujours que je ne sois pas victime dans tous ces événements que j’ai passés : la guerre, l’éruption du volcan quand j’étais à La Réunion, les attentats sanglants quand j’avais mon exposition à Bombay, en Inde. J’ai toujours été sauvé et cela me donne de la force pour continuer avec mes œuvres et raconter ces histoires.

Quand vous avez commencé avec la photographie, dans les années 1960, il y avait déjà des photographes très connus sur le continent africain, comme Seydou Keïta, Malick Sidibé ou J.D. Okhai Ojeikere. Avez-vous eu des modèles pour développer votre approche photographique ?

Bien sûr, il y avait Seydou Keïta, l’aîné, et Malick Sidibé, l’aîné, mais je ne les connaissais pas, parce qu’il y avait une grande distance. Moi, j’étais en Centrafrique et eux en Afrique de l’Ouest. J’ai connu ces photographes lors des premières expositions en 1994. Il y avait aussi des photographes en Centrafrique et c’est grâce à ces photographes que j’ai appris la photographie. Je leur ai demandé de m’apprendre la photographie. Je rends beaucoup hommage à ces anciens photographes africains qui m’ont permis d’être photographe, et au-delà photographe-artiste.

Avec African Spirit, vous avez travaillé aussi l’histoire visuelle de l’Afrique. Vous avez vécu vous-même toutes les étapes de l’histoire photographique en Afrique depuis les années 1970, la naissance des Rencontres de Bamako, les expositions Les Magiciens de la Terre, Africa Remix et Afriques Capitales qui ont fait date, jusqu’à la grande rétrospective de votre œuvre à la Maison européenne de la photographie. Quelle est pour vous aujourd’hui la place de la photographie africaine dans l’art en général ?

Une place très importante, si je le compare avec l’époque avant. Aux premières Rencontres photographiques africaines de Bamako, les gens me disaient : « Samuel, cet événement est temporaire, après deux ans, cela va être oublié. » Aujourd’hui, le photographe africain, les artistes-photographes africains, ont une aussi grande place que les artistes occidentaux. Donc, l’Afrique a pris beaucoup de large. La photographie africaine a pris beaucoup de large dans le monde entier. La photo africaine a une place solide, aujourd’hui, mais je pense aussi demain. Aujourd’hui, on ne peut pas parler de la photographie sans parler de la photographie africaine. Donc, la photographie africaine a une grande place dans le monde.

