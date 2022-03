Mali: attaque meurtrière d'un camp de l'armée par des jihadistes

L'attaque a visé un camp de l'armée malienne dans la localité de Mondoro, située dans le centre du pays. Un dernier bilan fait état de 27 soldats tués.

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

L'armée malienne aurait finalement repris le contrôle du camp militaire de la localité de Mondoro. Celui-ci est plutôt bien équipé, avec blindés et divers armements.

Tout a commencé ce vendredi matin dans cette localité du centre. Le camp est situé à l'est de la ville et les jihadistes ont lancé l'attaque par le nord et l'est. Le schéma tactique est classique : certains sont à motos, d'autres en véhicules. Il y a eu d'intenses échanges de coups de feu de part et d'autres, selon des témoins. Les avions de l'armée malienne sont intervenus.

Le bilan communiqué par l'armée fait état de 27 soldats tués et 47 « terroristes » neutralisés, mais encore 33 blessés dont 21 graves et sept « portés disparus » parmi les soldats

Les communications téléphoniques ont été coupées avec une bonne partie de la ville, ce qui serait l'œuvre des jihadistes.

