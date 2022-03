RDC: le gouvernement communique sur son arrangement à l'amiable avec Dan Gertler

L'homme d'affaires israélien Dan Gertler effectue une visite au complexe minier de Katanga Mining Ltd. en 2012. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Jeudi 24 février, les autorités congolaises ont signé un protocole d’accord avec le groupe appartenant à Dan Gertler, milliardaire israélien controversé. De quoi clore définitivement les litiges entre les deux parties et permettre à la RDC de récupérer tous les actifs miniers et pétroliers attribués à l'homme d’affaires, pour une valeur estimée à 2 milliards de dollars. Ces derniers jours, la société civile congolaise appelait le gouvernement à plus de transparence. le gouvernement a donc répondu ce jeudi aux questions posées par la société civile.