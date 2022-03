Tanzanie: fin des poursuites contre l’opposant Freeman Mbowe

En prison depuis juillet dernier, l’opposant Freeman Mbowe était poursuivi pour « financement du terrorisme » et « complot ». Mais ses partisans et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme dénonçaient un procès « politique ».

Avec notre correspondante régionale, Florence Morice

Coup de théâtre à la Haute Cour de justice de Dar es Salaam. Alors qu'on attendait ce vendredi matin les plaidoiries de la défense, c’est finalement l’abandon des poursuites qui a été annoncé. « Nous n’avons pas l’intention de poursuivre cette affaire », a déclaré l’un des procureurs, Robert Kidandio. Dans la foulée, le juge a ordonné la remise en liberté de Freeman Mbowe, déclenchant la liesse des partisans de l’opposant.

Freeman Mbowe était accusé d'avoir planifié une attaque contre un fonctionnaire et financé des projets d’attentats. Mais selon son parti, tout cela n’était que prétexte et ce serait en fait pour avoir plaidé en faveur d’un changement de Constitution que l’opposant a passé plus de sept mois en prison. « Nous savourons notre victoire. Mais tout cela nous laisse un goût amer », commente Peter Kibatala, avocat de l’opposant.

Cette arrestation et ce procès ont terni l’image de la présidente Samia Suhulu. À son arrivée au pouvoir il y a un an, elle a multiplié les gages d’ouverture de l’espace démocratique, mais elle a été accusée dans ce dossier de renouer avec les méthodes autoritaires de son prédécesseur John Magufuli. Il y a deux jours, les leaders religieux du pays lui avaient d’ailleurs formellement demandé de mettre fin aux poursuites contre l’opposant.

