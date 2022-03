Tchad: la date du 13 mars pour le pré-dialogue va-t-elle être tenue?

Après plusieurs reports, une nouvelle date a été communiquée pour l'ouverture du pré-dialogue entre le gouvernement et les politico-militaires : c'est le 13 mars 2022 à Doha au Qatar. Pour arriver à cette nouvelle date, les autorités tchadiennes et qataries ont dû calmer le jeu suite aux écoutes de Timan Erdimi, mais aussi régler certaines questions logistiques.

Avec notre correspondant à Ndjaména, Madjiasra Nako

C’est tard ce jeudi 3 mars que les différents mouvements politico-militaires ont reçu à nouveau les invitations du ministère des Affaires étrangères du Qatar pour se rendre à Doha. La note qui précise la taille des délégations invite chaque membre à transmettre copie de son passeport pour les formalités de visas.

Calmer le jeu

Ndjaména et Doha ont donc mis une dizaine de jours pour régler les problèmes politiques et logistiques. Le Qatar et le Tchad ont dû calmer le jeu après l'interception d'appels téléphoniques du chef rebelle Timan Erdimi basé à Doha, évoquant un renversement du pouvoir tchadien avec l'aide du groupe russe Wagner. Il a aussi fallu s’assurer que chaque participant a un passeport et peut voyager de là où il se trouve vers Doha dans des conditions de sécurité optimales.

Invitations reçues à l'UFDD

Au niveau de l’UFDD du général Mahamat Nouri, on confirme avoir reçu les invitations. « Les copies des passeports ont été envoyées, disent les proches de Nouri, nous attendons le retour du Qatar ». L'entourage de Mahamat Ali Mahdi, le chef des FACT, dit pour sa part que les problèmes administratifs pour son déplacement sont pratiquement réglés, mais ce sont des détails liés à un déplacement en toute sécurité qui attendent. « La seule voie pour quitter la Libye, indique le FACT, c’est Tripoli et nous attendons de voir si cela sera possible »

