Au Bénin, dix ans de prison ferme requis contre l'ex-patron des services d'immigration

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), à Cotonou, au Bénin. AFP - YANICK FOLLY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le commissaire divisionnaire Florent Agbo est poursuivi pour « abus de fonction » dans une affaire de passeports délivrés à six Camerounais. Ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple. Vingt-deux personnes dont des intermédiaires, des Camerounais et de nombreux policiers sont impliquées dans ce dossier qui remonte à mi-décembre. Verdict lundi.