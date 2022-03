Burkina Faso: les prix des céréales locales en forte hausse par manque d'offre

D’après la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (Sonagess), sur certains marchés de collecte, les prix du maïs et du sorgho blanc ont augmenté de plus de 40% par rapport à la même période, l’an dernier. Le mil local lui connaît une hausse de 24%. Cette augmentation touche aussi les aliments de bétail comme le tourteau, et pèse lourdement sur le portefeuille des Burkinabè.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Ouagadougou, Gaëlle Laleix

Sur le marché de Sankaryaaré, le plus important point de vente de céréales de la capitale, Ousseini Ouedrago vend du tourteau. Ou plutôt il essaie car il a dû augmenter ses prix : « 7 000 [francs CFA] le sac, pour 32, 33 kg. Avant, je le vendais 5 500, 6 000. Il y a des jours où l'on ne vend rien. On se débrouille, il n'y a pas beaucoup d'argent. La vie se complique, de jour en jour. »

Deux raisons expliquent cette hausse : les faibles pluies et l’insécurité qui ont gravement nui à la campagne agricole. Les hommes ont peu cultivé et aujourd’hui, l’offre n’est pas à la hauteur de la demande.

« On a des dettes »

Kwanda Balkissa est aussi commerçante. Non seulement elle vend beaucoup moins de marchandises, mais surtout elle n’a plus les moyens de s’offrir certains biens de première nécessité : « J'ai payé mon sac de maïs avant-hier à 14 000. Avant, cela ne dépassait pas 13 000. On n'utilise que l'huile de coton actuellement car l'huile normale est devenue chère. On achète mais comme cela augmente, on prend des crédits puis on rembourse peu à peu. On se débrouille avec la famille parce que ça ne va pas : on a des dettes. »

Pour tenter d’endiguer cette flambée des prix, le ministère du Commerce a interdit, fin février, l’exportation de farine de mil, de maïs et de sorgho.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne