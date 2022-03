Côte d'Ivoire: le Marché des arts et du spectacle d’Abidjan ouvre ses portes

Ballets africains de Guinée, lors d'une précédente édition du Masa festival d'Abidjan. © Tania Tsikounas RFI.

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À Abidjan s’ouvre ce samedi la 12e édition du Masa, le Marché des arts et du spectacle d’Abidjan. Plus d’une centaine de spectacles sont au spectacle et 24 pays d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique du sud sont représentés.