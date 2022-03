Congo-Brazzaville: cérémonie de recueillement, dix ans après l'explosion de Mpila

Préparatifs de l'inhumation des 200 victimes du drame de Mpila, le 9 mars 2012 (image d'illustration). AFP/Guy Gervais Kitina

Texte par : RFI

Au Congo-Brazzaville, le vendredi 4 mars marquait le dixième anniversaire des explosions d’un dépôt d’armes et de munitions de l’armée à Mpila. Explosions qui ont tué près de 300 personnes dans ce quartier de l'est de la capitale. Ce même jour, une cérémonie de recueillement a regroupé parents de victimes et officiels dans le cimetière de marbre où reposent les victimes au centre-ville de Brazzaville.