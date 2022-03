Libye: la lutte pour le pouvoir s'intensifie

Fathi Bachagha (notre photo) affirme que le gouvernement Dbeibah est désormais illégal mais ce dernier refuse de quitter le pouvoir. AFP

En Libye, la lutte pour le pouvoir et la légalité s'intensifie depuis le 1er mars. Le Parlement a accordé sa confiance à un nouveau gouvernement et le pays se retrouve depuis avec deux gouvernements parallèlles : un nouveau dit de « stabilisation » dirigé par Fathi Bachagha et le précédent, celui « d'union nationale », dirigé par Abdel Hamid Dbeibah dont la validité a théoriquement expiré le 24 décembre 2021. Bachagha affirme que le gouvernement Dbeibah est désormais illégal mais ce dernier refuse de quitter le pouvoir. La population craint le pire et refuse de subir une nouvelle guerre.