Mali: des charniers découverts dans le cercle de Niono

Des soldats maliens à Niono, le 19 janvier 2013. Jérôme Delay/AP Photo

Texte par : RFI

Sur les réseaux sociaux, des photos et des vidéos de dizaines de corps sans vie et calcinées circulent depuis 24h et choquent les Maliens. Plusieurs sources confirment à RFI que ces personnes ont été tuées récemment près de Dogofry, dans le cercle de Niono, mais beaucoup de questions restent en suspend.