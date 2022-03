RDC: La police aux trousses des agents de circulation routière corrompus

En RDC, halte aux tracasseries routières dans la ville de Kinshasa. Le chef de la police de la capitale, le général Sylvano Kasongo, a déclenché, depuis vendredi 4 mars, une action de moralisation au sein des unités de la police nationale. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a fait scandale. On y voit un brigadier en chef et une collègue en train d'extorquer de l’argent à un conducteur. Le brigadier en chef, Daniel Mabanza, a été déféré devant l’auditorat militaire.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda Muzembe

Dans la vidéo, ils sont deux policiers: un homme et une femme. Le premier s’est introduit dans la voiture et a pris place à côté du conducteur. Il harcèle celui-ci et veut lui prendre son argent, imaginant une fausse contravention. La policière, elle, joue les rôles secondaires. Discrètement, la scène est filmée, à l’insu des deux agents.

Edmond Izuba, habitant de Kinshasa, a eu le temps d’observer le comportement de ces hommes en uniforme chargés de la circulation routière: « Cela fait quand même un bon bout de temps que nous remarquons une multiplicité des services au sein de la police de circulation routière. Cette prolifération de services crée une sorte de braquage. Quand un conducteur sort sa voiture le matin, il a peur de ce qui lui arrivera sur la route ».

Plusieurs fois, le comportement des agents, qu’ils soient de la circulation routière ou de la protection des populations civiles, a été fustigé. Ces derniers mois, plusieurs officiers et agents de police ont été traduits en justice et condamnés, avant d'être radiés.

La population est appelée à dénoncer tous les manquements chez des policiers.

