Le Sénégal attend toujours son Premier ministre

Macky Sall, le président de la République du Sénégal, lors d'un entretien pour RFI et France 24, le 8 décembre 2021. © Présidence sénégalaise

Le président Macky Sall avait annoncé le rétablissement du poste le 24 novembre 2021, il y a plus de trois mois, et l’Assemblée nationale a voté le projet de loi en ce sens le 10 décembre. La fonction de chef de gouvernement avait été supprimée à la surprise générale en 2019. Le chef de l’État a justifié son retour par ses nouvelles responsabilités à la tête de l’Union africaine. Mais l’attente d’une nomination et d’un éventuel remaniement du gouvernement se prolonge.