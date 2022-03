Expulsion d'un entraîneur de l'Africa Sports d'Abidjan, accusé de harcèlement sexuel

Le stade Robert Champroux d'Abidjan où joue l'Africa Sports. © Wikipedia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Côte d’Ivoire, le président de l’Africa Sports d’Abidjan, l’un des clubs de football les plus renommés du pays, a annoncé ce samedi qu'un entraineur avait été suspendu et exclu courant février à la suite d’une enquête sur des accusations de chantage et de harcèlement sexuels. Des joueuses de l’équipe féminine auraient été victimes de cet entraîneur et parmi elles, des mineures.