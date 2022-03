Gabon: toujours beaucoup de réactions après l’incarcération du syndicaliste Jean Remy Yama

Jean Remy Yama est en prison depuis le 2 mars 2022. Le président de Dynamique unitaire, la plus grande coalition des syndicats des fonctionnaires gabonais, est accusé d'escroquerie et abus de confiance. Quatre de ses collègues ont porté plainte contre lui pour n’avoir pas reçu les maisons pour lesquelles ils avaient versé de l'argent à la SCI Serpentin, société créée pour construire des logements de fonction, et cogérée par Jean Remy Yama. Les syndicats, la société civile et même l’opposition exigent unanimement la libération immédiate et sans conditions du syndicaliste.