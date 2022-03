Guerre en Ukraine: polémique en Afrique du Sud sur la position du gouvernement dans le conflit

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de son discours aux parlementaires, le 10 février 2022 à la mairie du Cap (image d'illustration). © AP/Nic Bothma

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au douzième jour de la guerre en Ukraine, en Afrique du Sud, le débat continue autour de la position floue du gouvernement. Si la ministre des Affaires étrangères avait, dans un premier temps, appelé au retrait des troupes russes, son parti l'a rapidement recadrée, et l’ANC adopte désormais une position la plus neutre possible. Le pays faisait d’ailleurs partie des abstentionnistes, la semaine dernière, lors du vote d’une résolution à l’ONU.