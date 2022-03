Attaque de Mondoro au Mali: les jihadistes du Jnim et Bamako présentent des bilans différents

Les jihadistes du Jnim disent avoir perdu quatre hommes dans l'attaque de Mondoro, dans la région de Mopti, quand l’armée malienne annonce, elle, 70 ennemis « neutralisés » (Image d'illustration) © MICHELE CATTANI/AFP

Texte par : David Baché 1 mn

Mardi, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim ou GSIM), lié à al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué l’attaque particulièrement sanglante de Mondoro dans des vidéos et un audio diffusés sur les réseaux sociaux. Une revendication rapide et hors des canaux habituels, comme cela arrive parfois pour les opérations d’ampleur. Les jihadistes y contredisent les bilans donnés par l’armée malienne.