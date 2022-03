Onze mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Un portrait géant d’Olivier Dubois a été projeté sur le Panthéon, au soir du lundi 7 mars. C’était à l’initiative de l’association Reporters sans frontières, en présence de nombreux proches du journaliste, famille et amis, afin de poursuivre la mobilisation, en vue d’obtenir la libération d’Olivier Dubois et de continuer à alerter, à sensibiliser sur son cas.

Le Panthéon abrite les grands hommes de la nation. Ecrivains, résistants et, le temps d’une soirée, Olivier Dubois. La photo du journaliste est projetée pendant quelques heures sur le monument.

« Être réunis devant le Panthéon pour un homme, un journaliste, c’est un signe extrêmement puissant, symbole de liberté, symbole de vérité, symbole d’engagement. C’était le meilleur endroit pour rappeler à tous les Français et au-delà des Français, la situation dans laquelle se trouve Olivier Dubois et avec Olivier Dubois, c’est une partie du journalisme qui est enfermée », souligne Christophe Deloire, secrétaire général de l’association Reporters sans frontières.

L’objectif est de continuer d’alerter l’opinion publique. Ludwig, Samy et Lola passaient là par hasard. Ils ont levé le nez vers la photo géante et découvert le cas d’Oliver Dubois : « J’ai vu ce message sur ce journaliste pris en otage au Mali. Je ne connais pas encore l’histoire. Cela m’a donné envie de me renseigner sur lui, voir un peu plus clair. » ; « Je ne le connais pas du tout. Du coup, c’est très important, c’est un métier qui reste quand même toujours assez dangereux. C’est quelque chose que l’on fait certainement pour le bien du public. » ; « Je trouve ça choquant parce que je n’étais pas au courant et ça m’a fait réfléchir sur le métier de journaliste et à quel point c’était un métier qui est essentiel à notre pays et que, eh bien oui, c’est profondément injuste que les gens oublient qu’il soit otage. »

Deux journalistes maliens sont également retenus en otage dans le pays : Hamadoun Nialibouly, depuis un an et demi et Moussa M'Bana Dicko, depuis onze mois lui aussi.

Messages de soutien de ses proches

Cela fait donc onze mois de captivité, ce mardi 8 mars, pour notre confrère, enlevé à Gao, dans le nord du Mali, le 8 avril dernier, alors qu’il était en reportage. Le mois suivant, il apparaissait dans une vidéo dans laquelle il affirmait être entre les mains des jihadistes du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Jnim) lié à al-Qaïda au Maghreb islamique.

Le 25 février dernier, les autorités maliennes ont annoncé la libération de 18 otages détenus par le Jnim.

Les autorités maliennes assurent rester mobilisées pour leur libération, de même que les autorités françaises. En attendant, comme chaque 8 du mois depuis son enlèvement, RFI ouvre son antenne aux proches d’Olivier Dubois dans l’espoir que leurs messages de soutien lui parviennent, comme d’anciens captifs, aujourd’hui libres, ont pu en témoigner par le passé.

Bonjour Olivier, c’est bientôt le 28 et j’ai espoir d’avoir le plus beau cadeau de ma vie, toi à mes côtés. (…) Je t’aime du plus profond de mon âme. Dès que tu le peux, ancre-toi au sol, concentre-toi, écoute le désert et tu m’entendras. Déborah Al Hawi Al Masri, compagne et mère des enfants d’Olivier Dubois. David Baché

Olivier, je t’envoie toutes mes pensées positives et j’espère que tu crois en toi autant que moi je crois en toi. (…) Si tu pouvais entendre ce que j’ai à te dire, je te demanderais des nouvelles car nous n’en avons aucune depuis le 5 mai 2021, ta seule et unique vidéo. Message de la mère d’Olivier Dubois David Baché

Alors je prends de l’avance en prenant du recul et sollicite une preuve de vie de toi, dès à présent. En attendant, après l’hiver, maman, Benjamin et moi continuons de guetter le printemps. Canèle Bernard, la sœur d’Olivier Dubois David Baché

Cela fait onze mois que ton calvaire se prolonge. Ce moyen unique de communication que j’ai m’apporte une certaine consolation. Je pense et je souhaite que tu te portes le mieux possible et que tu nous reviendras rapidement. André-Georges Dubois, le père d’Olivier Dubois David Baché

