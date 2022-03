Vidéo

Le photographe Samuel Fosso en un mot, un geste et un silence

03:51 Samuel Fosso, portrait du photographe franco-camerounais en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Le virtuose de l’autoportrait est né en 1962 au Cameroun et a grandi sans avoir une photo de lui-même. Tiraillé entre ses identités et ses patries multiples - Cameroun, Centrafrique, Nigeria, France - Samuel Fosso s’est créé, avec son iconographie photographique, un chez-soi éternel accueillant les autres et embrassant l’histoire africaine. Portait de l’artiste en un mot, un geste et un silence.