Ouganda: le fils Museveni, un départ de l’armée qui interpelle

Je dois dire pour commencer que cette annonce a été un peu surprenante. La plupart d'entre nous, analystes politiques, ne pensions pas qu'il ferait cela si vite. Mon analyse était que son père allait concourir une fois de plus à la présidentielle en 2026, et qu'ensuite, probablement, ce serait l'heure du fils. Mais le fils a l'air un peu patient, et ça risque d'être un plus gros challenge pour lui que s'il avait attendu cinq ans de plus