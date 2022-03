Burkina Faso: la guerre en Ukraine fait craindre une baisse de l'aide humanitaire

Des déplacés internes venus du nord de Burkina Faso, autour d'une pompe à eau, à Kaya, le 22 janvier 2020 (Photo d'illustration). OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

La guerre en Ukraine pourrait impacter fortement l’aide humanitaire en Afrique. Or au Burkina Faso, le nombre de déplacés internes est en forte augmentation depuis le début de l’année. L’État indique qu’1,7 million de personnes ont dû quitter leur zone d’habitation en raison de la crise sécuritaire. Quatre organisations internationales, Oxfam, Médecins du monde, Action contre la faim et le Conseil norvégien pour les réfugiés, ont publié jeudi un communiqué commun car les fonds promis l’an dernier n’ont pas été totalement alloués et la guerre en Ukraine pourrait entraîner une forte baisse de l’aide humanitaire.