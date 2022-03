Tchad: quid du pré-dialogue de Doha après la mise à l’écart de Goukouni Weddeye

Des interrogations sur le pré-dialogue prévu à partir de dimanche à Doha, au Qatar, avec les groupes politico-militaires tchadiens. Jusque-là chargé des discussions avec ces groupes, l’ex-président Goukouni Weddeye a été écarté par les autorités de Ndjamena.

Après la mise à l’écart de Goukouni Weddeye, le rendez-vous qui doit ouvrir la voie à l’intégration des groupes armés au sein du futur dialogue national inclusif n’est pas menacé. D’ailleurs, le chef de la diplomatie tchadienne devait s’envoler ce jeudi matin pour Doha et poursuivre les discussions engagées par la médiation qatarienne.

De source gouvernementale, on explique que cela fait déjà plusieurs semaines que Chérif Mahamat Zene a pris en main la préparation de cette rencontre et qu’il est logique qu’il relaie l’ancien président Goukouni Weddeye, dont la mission d’amener les politico-militaires à la table des négociations, est accomplie. Celui-ci a néanmoins fait part de sa surprise en apprenant sa mise en retrait.

Le Qatar aurait demandé à ce que les tractations se fassent avec une autorité étatique. D’où la mise en place de ce nouveau « comité spécial », formé de 25 membres, dirigé donc par le ministre des Affaires étrangères.

« Goukouni était l’homme qu’il faut »

Dans les états-majors des différents mouvements rebelles, le changement d’interlocuteur à la dernière minute interroge et suscite la méfiance. Parce que la personnalité de l’ancien président, respecté de tous, avait permis de faire avancer les discussions.

« Goukouni était l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Goukouni n’a aménagé aucun effort pour que le pré-dialogue soit une réalité. Malgré le travail, l’effort fourni par le président Goukouni, on le voit partir de cette manière-là à la veille de la rencontre, ça nous étonne. Est-ce que ça démontre quelque part les anguilles sous roche ? On ne sait pas, on attend et puis on va voir. Nous, on ne peut que prendre acte, nous sommes déterminés à participer et il faut que le dialogue soit sincère, il faut qu’il y ait une bonne volonté, et telle que c’est parti, nous craignons qu’il y ait d’autres objectifs non avoués derrière ça », estime Mahamat Mahadi Ali, le chef du Fact.

Un cadre d’un autre groupe joint ce jeudi matin estime que Goukouni Weddeye a été victime de « bisbilles » et qu’on a voulu « lui imposer des choses ». Néanmoins, s’il s’interroge sur la « viabilité » du rendez-vous de Doha, pas question de jouer la politique de la chaise vide. « Chacun mettra son dossier sur la table et on verra s’il y a un accord à la fin », ajoute ce responsable, qui pronostique que les tractations vont durer beaucoup plus longtemps que la semaine initialement prévue.

« La manière de débarquer le patriarche Goukouni n'est pas correcte. Nous ne sommes pas d’accords avec la méthode mais nous seront à la table des négociations », explique le porte-parole d’un mouvement rebelle à notre correspondant Madjiasra Nako.

Un autre appartenant à un des mouvements rebelles qui a failli renverser Déby père en 2008 estime que la liste des 25 nouveaux négociateurs désignés manque d’objectivité. « Nous serons plus exigeants parce qu'ils ne nous inspirent pas confiance », ajoute un cadre de l’UFDD, le mouvement du général Mahamat Nouri.

Tous les membres des mouvements politico-militaires qui sont attendus à Doha ont reçu leurs billets et visas. Sauf incident de dernière minute, tout le monde arrivera dans la capitale qatarie au plus tard samedi soir. La délégation du Premier ministre devrait aussi arriver au même moment pour assister à l’ouverture des travaux dimanche.

