Pays-Bas: une application pour les réfugiés et déplacés

L'application Refugee Friend. © RefugeeFriend

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Comment faire, quand on est réfugié et que l'on est sur la route, pour trouver de l'aide, un abri, des médicaments, un moyen de transport ? Une application pour téléphone portable propose désormais une réponse à ces questions. Disponible gratuitement depuis mercredi, « Refugee Friend » (l'ami du réfugié) a été développée par un entrepreneur néerlandais et ses amis, qui ont pris conscience du dénuement et la détresse dans lequel se trouvaient les Érythréens et les Syriens fuyant la guerre.