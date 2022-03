RDC : le responsable du programme DDR rencontre des groupes rebelles à Uvira

Le coordonnateur chargé du PDDRC-S (programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation), Tommy Tambwe séjourne dans son fief d’Uvira dans la province du Sud-Kivu. Il profite de ce déplacement pour rencontrer les groupes armés de la région avec pour objectif de les convaincre de déposer les armes.

Avec notre correspondant à Uvira, William Basimike

Des documents dans les mains, prêt à prendre la parole, Lewis Kibuti représente le groupe armé Raiya Mutomboki, actif dans les territoires de Kalehe, Kabare, Walungu, et Shabunda. Il propose d’abord l’évaluation des précédents dialogues qui, selon lui, ont échoué.

« On est venu dire au gouvernement qu’il soit d’abord sincère. On a tenu différents dialogues : Murhesa 1, Murhesa 2, centre Amani, même à Goma on a été avec le chef de l’État, ça n’a pas tenu, on a tracé même le calendrier des activités, aucun point n’a été respecté ! »

Le responsable du programme de désarmement Tommy Tambwe, explique que le contexte a beaucoup évolué depuis les premiers dialogues : « Nous voulons les mettre devant leur responsabilité, et leur dire : l’heure de la paix est arrivée. Ils vont nous donner leurs suggestions par rapport aux sites qu’ils souhaiteraient pour leur réintégration communautaire. »

Présent à ces assises, le chef de bureau de la Monusco Sud-Kivu Karna Soro, est optimiste. « Cette fois-ci devrait être la bonne car il y a un programme qui est là. Certes, il y avait des discussions avant mais il n’y avait rien à leur proposer comme alternative. Maintenant il y a un plan B qui est là, à leurs activités armées ».

Jeudi, la Monusco a inauguré deux autres projets de réinsertion visant à réduire les violences entres les différentes communautés à Kiliba. C’est notamment la riziculture, et la savonnerie en faveur d’environ une centaine de jeunes sortis des groupes armés.

