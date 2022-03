Burkina : le général Michon fait le point sur l'opération Barkhane dans la région

Le commandant de la force Barkhane Laurent Michon, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, le 11 mars 2022. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane a expliqué les changements profonds concernant le retrait des troupes françaises et européennes du Mali. Même si une partie du dispositif restera au Niger, ce ne serai pas un redéploiement de la force Barkhane. Plus d’opération au niveau de la zone des trois frontières non plus, mais les forces françaises pourront intervenir au Burkina Faso à la demande expresse des nouvelles autorités, et à condition qu'aucune présence de mercenaires ne soit signalée sur le sol burkinabè a-t-il assuré.