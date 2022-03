Côte d'Ivoire: le Masa 2022 referme ses portes

Ce samedi 12 mars, le Marché des arts et du spectacle 2022 referme ses portes.

Le Masa d'Abidjan touche à sa fin. Ce samedi 12 mars, le Marché des arts et du spectacle referme ses portes.

La dernière journée du Masa est l’occasion pour les nombreux spectateurs de donner leur avis sur les points forts et les points faibles de cette 12e édition de ce rendez vous culturel panafricain et international. RFI est allé à la rencontre du public. Un public enthousiasmé par le cirque, le street art et le slam, mais un peu agacé par le manque de ponctualité des spectacles...

Cette année, le Masa était au top! Masa 2022: qu'en pense le public? Frédéric Garat

