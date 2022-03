Libye: accord précaire entre les deux Premiers ministres rivaux

Fathi Bachagha (photo d'illustration) a annoncé que ses groupes se sont retirés pour éviter «l'effusion du sang». © AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le calme est revenu, hier, vendredi 11 mars, dans la capitale libyenne suite au retrait des forces loyales au nouveau Premier ministre, Fathi Bachagha. Ces forces, venant de Misrata et de plusieurs autres villes pour le soutenir, avaient pris position aux abords de Tripoli faisant craindre des affrontements avec les forces sous les ordres de Premier ministre sortant, Abdel Hamid Dbeibah. La situation a frôlé la catastrophe avant que Washington et l'ONU ne réussissent « manu militari » à désamorcer la crise en multipliant les contacts et les appel au calme. Un accord a finalement été trouvé entre les deux Premiers ministres rivaux.