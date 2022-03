Madagascar: la société civile appelle à plus de financement contre paludisme, tuberculose et sida

Les organisations de la société civile, oeuvrant dans le domaine de la santé à Madagascar, demandent plus de financements pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, le 11 mars 2022. © Laetitia Bezain/RFI

À Madagascar, une dizaine d'organisations de la société civile, engagées dans le domaine de la santé, lancent un appel pour plus de financement dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, une lutte « freinée et éclipsée par la pandémie de Covid-19 », ont-elles expliqué lors d'une conférence de presse, vendredi 11 mars.