Madagascar: scandale financier au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale

À Madagascar, plusieurs dirigeants de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) sont soupçonnés de détournement de fonds. Dans un communiqué publié sur son site internet, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) indique avoir décelé un cas de grande corruption qui implique de hauts responsables.

Avec notre correspondant à Antananarivo, Laetitia Bezain

Les investigations dévoilent l'achat par la CNAPS d'un terrain de près d'un hectare pour un montant de plus de 2,7 millions d'euros (12,5 milliards d'ariary). « Un prix exorbitant », signale le Bureau Anti-Corruption, qui révèle que ce terrain appartenait à un membre du conseil d'administration.

Cette vente « consentie par le premier responsable » de la CNAPS a permis à certains membres du conseil d'administration qui ont validé l'achat de bénéficier d'une commission de près de 300 000 euros (1,3 milliards d'ariary), versée après partage sur leurs comptes bancaires respectifs, révèle l'enquête du Bianco. Ce dernier fait état de plusieurs autres infractions de corruption.

Cinq hauts responsables, dont le directeur général de la Caisse de Prévoyance, ont été déférés au parquet du pôle anti-corruption, mais leurs auditions ont été ajournées. Les syndicats de travailleurs, exaspérés par ce nouveau scandale, dénoncent le silence des ministères de tutelle, celui du Travail et celui des Finances.

Demande d'audit de la part des syndicats

« C'est l'avenir, les retraites, les cotisations de 700 000 adhérents qui sont en jeu. Le fonds de la CNAPS, c'est le fonds des travailleurs. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas gaspiller cet argent comme ça », s'émeut Barson Rakotomanga, secrétaire général du Syndicalisme et Vie des Sociétés. Il demande la suspension du directeur général de la CNAPS et de tous les membres du conseil d'administration jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

« Nous allons déposer lundi une lettre au ministère du Travail et au ministère des Finances pour demander cette suspension et un audit au niveau de la CNAPS. Nous voulons une enquête neutre. Ce n'est pas logique que des personnes qui font l'objet d'enquête reprennent le travail. C'est intolérable », poursuit le syndicaliste.

