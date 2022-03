RDC: Félix Tshisekedi assure n’avoir subi aucune opération chirurgicale

En République démocratique du Congo (RDC), les rues bruissaient de rumeurs sur la santé du président Félix Tshisekedi. Des médias belges comme la Libre Afrique annonçaient que le président congolais était dans un état critique après avoir subi une opération à « cœur ouvert ». Le gouvernement tout comme la présidence ont démenti.

Pour rassurer le gouvernement ainsi que la population sur son état de santé, Félix Tshisekedi est intervenu, par surprise, vendredi 11 mars, depuis Bruxelles au Conseil des ministres pour faire le point sur son séjour en Belgique. Le président assure n’avoir subi aucune intervention chirurgicale.

« Le président de la République, chef de l’État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point sur son séjour au royaume d Belgique. Le président de la République a informé les membres du gouvernement, qu’après s’être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée, et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicamenteuse », a assuré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya.

« Il n’a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera, en présentiel, le 18 mars prochain le Conseil de ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés », a-t-il ajouté.

