Soudan: l'économie durement frappée par l'isolement du pays et le contexte international

Des billets de banque soudanais dans un bureau de change, à Khartoum, en 2018. ASHRAF SHAZLY / AFP

Au Soudan, la crise ouverte par le coup d'État du 25 octobre est toujours dans l'impasse. La violente répression continue et les perspectives de négociations entre putschistes et opposition civile sont toujours incertaines. Entretemps, l'économie soudanaise est durement frappée par l'isolement du pays et le contexte international poussant, cette semaine, la junte militaire à prendre des mesures d'urgence.