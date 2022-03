Côte d’Ivoire: un week-end très féministe accès sur la notion de consentement

REPORTAGE

En Côte d’Ivoire, la première édition du Festival du consentement, le FestiCo, s’est côturée, samedi 12 mars. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’événement se tenait à l’université de Cocody et avait pour but de sensibiliser les étudiants sur la notion de consentement et les violences basées sur le genre.

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

Pendant deux jours, la salle du forum de l’université Félix Houphouët-Boigny accueillait des ateliers, des conférences et des activités artistiques autour du droit des femmes et de leur consentement dans leur relation avec les hommes.

Le poids du patriarcat

La juriste et militante Sylvia Apata a fait une intervention remarquée, en déplorant le poids du patriarcat en Afrique: « Quand on parle de la condition de la femme, on est toujours prompt à brandir la culture. Sauf que si on voulait regarder nos règles religieuses, je vous assure que, même aucune route, on aurait eue. Ce sont les guides coutumiers et les chefs coutumiers traditionnels qui doivent prendre part au combat ».

Youssouf Ouattara est étudiant en sociologie. Pour lui, ce festival est nécessaire: « En attendant, ça dit quand même la femme à la cuisine. Donc, on voit ici à travers ces différents panels, l’émancipation de la femme qui ne veut plus être mise hors des décisions mais qui, maintenant, veut qu’on prenne son consentement avant d’agir, et tout cela ».

La « force de parler »

C’est l’association Stop au chat noir qui a organisé l’événement. Sa présidente et fondatrice Bénédicte Joan est satisfaite de cette première édition: « Ils ont tous réagi. C’était des étudiantes qui, a à l’origine, n’avaient pas la notion du consentement. Elles se mettaient à pleurer dans mes oreilles et aujourd’hui, elles ont cette force de parler. Donc, c’est vraiment une fierté de voir, à travers ces deux jours, qu’il y ait des étudiants qui ont interagi avec les panelistes et les modérateurs ».

D’après des ONG ivoiriennes, Abidjan compte à elle seule plus de 2 000 cas de violences faites aux femmes, ces deux dernières années, la moitié étant des viols.

