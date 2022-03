Cameroun: après la grève dans l'enseignement public, autorités et syndicats ont réussi à s'entendre

Salle de classe d’une école de Kolofata, Cameroun (image d'illustration). RFI/Nicolas Champeaux

Au Cameroun, après trois longues semaines de grève dans de nombreux collèges et lycées du secteur public, les autorités et les syndicats ont réussi à s'entendre et à mettre en place un échéancier, notamment sur des versements de salaires complets dès la fin mars 2022, et sur le versement d'arriérés à partir du mois de mai de la même année.