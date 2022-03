Climat et environnement: à Paris, une ONG dénonce le mégaprojet de TotalÉnergies en Ouganda

TotalÉnergies développe le plus long oléoduc chauffé du monde d'une longueur de plus de 1 400 km entre l'Ouganda et la Tanzanie (image d'illustration).

À un mois du premier tour de l'élection présidentielle française, plusieurs associations et ONG ont appelé à manifester le samedi 12 mars en France pour défendre le climat. À Paris, selon les organisateurs de la manifestation, ils étaient 80 000, surtout des jeunes, venus de partout.

Parmi les manifestants, se trouvait une militante ougandaise, membre de l'ONG Fridays For Future Uganda, qui se bat contre la construction d'un oléoduc de pétrole par la multinationale française Total (devenue TotalÉnergies) au coeur de l'Afrique. Le plus long oléoduc chauffé du monde d'une longueur de plus de 1 400 km va relier l'Ouganda à la Tanzanie. Il va transporter le pétrole qui sera exploité dans un mégaprojet contesté dans la région du lac Albert en Ouganda.

Total doit « arrêter de financer ce projet »

Hilda Flavia Nakabuye dit vouloir « informer les Parisiens, les Français du danger que Total fait courir » à son pays l'Ouganda. Elle demande aussi à Total « de se diversifier autrement et d'arrêter de financer ce projet. »

« Je voudrais demander au peuple français, continue la militante ougandaise, de voter intelligemment lors des prochaines élections et dire au gouvernement français de cesser de soutenir les activités de Total qui nuisent aux populations. »

« Nos traditions culturelles disparaissent »

« Je me sens mal quand je vois où en sont les travaux et quand je pense à l'avenir et ce qui va arriver quand toutes les infrastructures prévues seront achevées, parce beaucoup de vies ont déjà été perdues. Pour l'heure, quatorze mille foyers ont été ravagés, 178 villages de mon pays et 230 en Tanzanie ont été détruits. Nos traditions culturelles disparaissent », conclut Hilda Flavia Nakabuye.

