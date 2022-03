RDC: le bilan de l'accident de train dans le Katanga s'alourdit

Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le bilan du déraillement d’un train des marchandises dans le territoire de Lubudi, au Lualaba ce week-end, est passé de 60 à 75 morts après la découverte d’autres corps.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

C’est au terme d’une visite d’inspection sur le lieu du déraillement du train, que le directeur de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), Fabien Mutomb a communiqué le nouveau bilan. Selon la SNCC, l’accident a été causé par « la coupure brusque de la traction qui a entraîné la dérive de la rame et des wagons dans un ravin ».

De son côté, le gouvernement a déploré le drame et a présenté ses condoléances aux familles éprouvées. Le gouvernement assure avoir pris des dispositions quant à la prise en charge des victimes. Le directeur général de la SNCC est attendu, lundi, à Kinshasa pour une réunion de crise avec le gouvernement. Mais déjà dans l’opposition, Felix Momat, le secrétaire général du parti Éveil de la Conscience pour le Travail et le Développement (ECT), exige du gouvernement des obsèques dignes et l'indemnisation de toutes les victimes.

Quelle tristesse de réaliser qu'au moins 60 personnes ont perdu la vie ds le déraillement d’un train marchandises d la Société Nationale d Chemin de fer du Congo à Kitenta/Lubudi, au Lualaba. Courage aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés. Mes condoléances! pic.twitter.com/OSDZqBCUsj — Felix Momat (@FelixMomat) March 12, 2022

La compagnie ferroviaire affirme que les victimes sont des passagers clandestins qui ont pris d’assaut ce train de marchandises. Pour la société civile, c'est à cause du manque de moyens de transport dans la région que les habitants ont recours à ce genre de pratique.

