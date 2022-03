Tchad: ouverture et suspension du pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes rebelles

Ouverture du pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens, à Doha, au Qatar, ce dimanche 13 mars 2022.

Le pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens s’est ouvert, dans la matinée de ce dimanche 13 mars, à Doha. L’objectif de ces discussions est censé permettre la participation de tous les groupes rebelles tchadiens au dialogue national inclusif prévu à Ndjamena, au mois de mai. C’est donc une étape importante sur la voie de la réconciliation promise par les autorités de transition. Les travaux ont cependant été suspendus en fin de matinée.

Avec notre envoyée spéciale à Doha, Florence Morice

La matinée a d’abord commencé par un coup d’éclat du Fact, le mouvement à l’origine de la mort d’Idriss Déby. Les six représentants du groupe qui ont fait le déplacement à Doha ont décidé de quitter la salle et de boycotter la cérémonie après avoir entendu le discours du ministre d’Etat pour les Affaires étrangères du Qatar, en exigeant un certain nombre de clarifications sur l’organisation de ce pré-dialogue.

Ainsi, sur le rôle du Qatar, ils disent attendre du pays hôte qu’il joue un véritable rôle de médiation et non seulement de facilitateur, surtout depuis le départ du processus, mercredi, de Goukouni Weddeye qui faisait le lien entre les différentes parties, depuis plusieurs mois.

Ils ont aussi voulu protester contre le nombre de groupes politico-militaires présents autour de la table. Selon eux, cinquante-neuf, c’est beaucoup trop et plus que ce que le pays compte réellement de groupes rebelles. Ils y voient une stratégie destinée, selon eux, à diluer la voix des principaux groupes armés dans la négociation.

C’est une préoccupation partagée par d’autres mouvements qui sont restés dans la salle, pour les discussions, mais qui ont exprimé leurs doutes sur la possibilité de mener un véritable dialogue et de parvenir à un accord avec autant de monde autour de la table.

Travaux suspendus

En réponse à ces inquiétudes, le Qatar a d’abord confirmé sa position de médiateur dans le processus et fait deux propositions qui ont été acceptées. La première a été celle de suspendre les travaux pour trois jours afin de permettre aux groupes armés de se concerter. La plupart sont arrivés tard dans la nuit de samedi à ce dimanche 13 mars, en provenance de différents pays, et n’ont eu aucune occasion d’échanger sur ce processus.

La seconde proposition acceptée fut que chaque camp s’entende pour désigner une dizaine de représentants, pour cadrer la discussion.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères dit espérer de ces décisions, qu’elles convaincront le Fact de rejoindre le processus.

À préciser que tous les principaux mouvements rebelles attendus ont répondu présent, même si le numéro un du Fact, Mahamat Mahdi Ali, et celui du CCMSR se sont fait représenter pour des raisons logistiques et de sécurité.

