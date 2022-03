Vidéo

Cinéma du réel: la famille d’Akuol de Mabior et le Soudan du Sud

03:04 Akuol de Mabior (Soudan du Sud), réalisatrice de « No Simple Way Home ». © Siegfried Forster / RFI

Du 11 au 20 mars, le Cinéma du réel nous donne rendez-vous avec le cinéma africain. Vingt-quatre films réalisés par la plus jeune génération de cinéastes du continent noir sont programmés au plus grand festival international du documentaire en France. La réalisatrice Akuol de Mabior présente ce 15 mars au Centre Pompidou, à Paris, « No Simple Way Home », un double portrait de sa famille et de son pays, le Soudan du Sud.