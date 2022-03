Guinée: les consultations des acteurs politiques ont commencé avant le futur dialogue

En Guinée, les autorités reçoivent depuis lundi après-midi les acteurs politiques pour préparer les Assises, qui démarrent le 22 mars. Aujourd’hui, le ministère de l’Administration du territoire a reçu cinq coalitions de partis politiques. Ces concertations concernent aussi les religieux et la société civile. Le but des autorités : discuter avec la classe politique, qui leur reproche de l’écarter des affaires publiques et notamment des détails de la transition.