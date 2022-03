Kenya: arrestation du meneur présumé de l’agression d’une femme

SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

Au Kenya, la police a annoncé, ce lundi 14 mars, l’arrestation du meneur présumé de l’agression d’une jeune femme qui avait choqué le pays. Cette interpellation fait suite à la diffusion devenue virale d’une femme hurlant au volant de sa voiture ouverte, alors qu’elle se faisait agresser et partiellement dévêtir par des chauffeurs de motos-taxis après un accident de la circulation. Le président Uhurru Kenyatta avait demandé la plus grande sévérité pour retrouver les auteurs.

« Nous l'avons », a triomphalement écrit, dans un communiqué, la Direction des Affaires criminelles. La DCI a diffusé deux photos, menottes au poignet, de sa prise du jour : Zacharia Nyaora Obadia, présenté comme l’homme le plus recherché du pays.

Considéré comme « la tête pensante » de l’agression d’une jeune femme, à Nairobi, il a été interpellé à Isibania, tout près de la frontière tanzanienne, alors que selon les autorités, il « tentait d’échapper à la justice » en quittant le Kenya.

C’est donc la fin d’une traque qui durait depuis plus d’une semaine et le coup de sang du président Kenyatta qui avait demandé « la plus grande sévérité » pour retrouver les agresseurs d’une jeune diplomate appartenant, pour la plupart, à la communauté des chauffeurs de taxis motos.

200 arrestations

La police avait déployé les grands moyens et procédé à au moins 200 arrestations, sauf que le chef présumé des agresseurs continuait à lui échapper.

Il y a une semaine, la DCI avait diffusé son nom et sa photo, affirmant l’avoir démasqué grâce à des agents infiltrés, des analyses médico-légales et des interrogatoires. Zacharia Nyaora Obadia vivait à Nairobi, dans un bidonville. Il y a quelques jours, il avait évité « d’un cheveu » une première tentative d’arrestation rocambolesque, en s’échappant par une bouche d’égout.

Les autorités avaient promis qu'elles le retrouveraient. L’homme a finalement été stoppé juste au moment de quitter le pays. Il doit être transféré par avion vers Nairobi puis présenté à la justice.

