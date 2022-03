Mali: Human Rights Watch dénonce des exécutions sommaires par les Fama

On a documenté à 71 personnes exécutées sommairement par l’armée malienne. Par exemple, à Torno, deux soldats avaient été tués par une explosion et immédiatement le convoi militaire est tombé sur le village. Ils ont tué 14 personnes. Ça ressemble à une attaque de représailles. Parmi les victimes étaient le chef de village qui avaient plus de 80 ans, une jeune de 16 ans. Ils les ont amenés sur le site où la mine avait explosé et ils ont été exécutés sur place. On a aussi documenté le grave cas qui s’est passé début mars où 37 personnes qui avaient été détenues dans le camp de Diabaly. Ils ont été emmenés par deux camions à 11 kilomètres au Nord, et exécutées et brûlées.