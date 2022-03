Cameroun: quatre partis d'opposition créent un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale

Nous mutualisons nos stratégies afin de légiférer et de construire de façon mutualisée l’action du gouvernement dans l’intérêt suprême du peuple camerounais. En agissant de façon concertée, nous allons forcément peser. Nous n’avons pas la majorité, nous en sommes conscients, mais, je pense que déjà du point de vue symbolique, ça va peser et je crois que du point de vue politique, ça va peser beaucoup plus.