Centrafrique: réactions à Bangui après l'arrestation de l'ex-chef anti-balaka Maxime Mokom

Des représentants des groupes armés lors de la signature de l'accord de Khartoum à Bangui, le 3 mars 2019. Parmi eux, Souleymane Daouda (3e à g.) et Maxime Mokom (1er à dr.) sont devenus respectivement ministres de l'Elevage et du DDR. RFI/Gaël Grilhot

L’ancien ministre et chef anti-balaka Maxime Mokom est depuis lundi sous les verrous à La Haye. Mokom est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis lors de la guerre civile en 2013 et 2014. A Bangui, les associations de victimes et les autorités accueillent avec satisfaction le transfert à la CPI de Maxime Mokom.