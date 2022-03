Guerre en Ukraine: l'Afrique s'organise face aux risques de crise alimentaire

Un champ de blé dans le village de Karpenkovo à 150 Kilomètres de Voronezh en Russie (image d'illustration). Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Texte par : Charlotte Cosset Suivre 2 mn

L'offensive russe en Ukraine, commencée le 24 février, a déjà fait plus de trois millions de déplacés. Et son impact sur la sécurité alimentaire inquiète, car la Russie et l'Ukraine pèsent pour un tiers des exportations mondiales de céréales. Et une part importante est destinée au continent africain et au Liban. Face à des risques graves de crise alimentaire, les États du continent multiplient les mesures pour tenter de limiter l'inflation et les ruptures de stocks.