RDC: attaques meurtrières en série en territoire d'Irumu, le groupe ADF soupçonné

Un militaire des FARDC en patrouille sur les hauts plateaux du Sud-Kivu, en octobre 2020 (image d'illustration). RFI/Sonia Rolley

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au moins 64 civils ont été massacrés dans des attaques perpétrées depuis le vendredi 11 mars en territoire d'Irumu, dans l'est du pays. Selon le Baromètre sécuritaire du Kivu, plusieurs villages ont été pris d'assaut durant le week-end et mercredi 16 mars. Les ADF, les forces démocratiques alliées, pourraient être à l'origine des tueries. Malgré la présence des armées ougandaise et congolaise, les attaques se multiplient et ont même tendance à s'exporter plus à l'ouest des territoires.